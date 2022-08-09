ترك: سيكون لنا حديث آخر إذا تمت إعاقة مبادرة أهل السودان

الخرطوم: السوداني

حذر الناظر محمد الأمين ترك، من إعاقة مبادرة نداء أهل السودان للوفاق الوطني، وهدد بأنه سيكون له حديث آخر حال إعاقة المبادرة.

وقال ترك لدى مخاطبته اللقاء التنويري والتفاكري مع الإدارات الأهلية، إن من يرأس المبادرة الخليفة الطيب الجد ود بدر لا يرغب في منصب رئيس مجلس سيادة أو مجلس الوزراء، فقط يريد إخراج البلاد إلى بر الأمان.

واشار ترك أيضًا إلى مفاوضات قال إنها تجري تحت الترابيز، وقطع بأن عودة الاوضاع لما قبل قرارات 25 أكتوبر التصحيحية غير ممكنة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأفعال ستقود البلاد إلى التشظي.