السلطة القضائية توجه بزيادة المحاكم الخاصة بالمخدرات في الخرطوم

الخرطوم: آيات فضل

أكد رئيس القضاء، مولانا عبدالعزيز فتح الرحمن، تسهيل كل الإجراءات القضائية الخاصة بقضايا المخدرات تحقيقًا للعدالة الناجزة، جاء ذلك لدى لقائه بمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء شرطة سامي حريز بحضور رئيس نيابة مكافحة المخدرات.

وتطرق اللقاء إلى عمل المحاكم التي تختص بجرائم المخدرات وكيفية الإبادة للمعروضات التي أجازت المحكمة إبادتها بالتنسيق مع الأجهزة العدلية موجهًا بزيادة عدد محاكم المخدرات بولاية الخرطوم في كل من شرق النيل وبحري ومحلية أمبدة، والعمل على استعجال المحاكمات وإبادة المعروضات، مؤكدًا سعيهم الحثيث لتفعيل المنشور القضائي بإبادة المعروضات بواسطة المحكمة بمجرد البلاغ من الشرطة والنيابة، واعدًا بتسهيل كل الإجراءات القضائية في قضايا المخدرات باعتبارها قضايا تهم المجتمع والأسرة.