ضبط عدد (٣٦٠٠) رأس حشيش

الخرطوم: آيات فضل

إثر معلومة توفرت لفرعية أم درمان بأن أحد تجار المخدرات قادم من إحدى الولايات بحوزته مخدرات على إثرها تم تشكيل تيم تحت إشراف عقيد شرطة وعدد من أفراد الفرعية وعمل التيم في جمع المعلومات مع الرصد والمتابعة المستمرة وتضييق الخناق على التاجر حتى تمكن التيم من القبض عليه وبحوزته أربعة جوالات حشيش تحوي (٣٦٠٠) رأس حشيش و( ٢٠٠) قطعة إضافة إلى (٩) هواتف زكية بمنطقة أمبدة.

وتم تدوين بلاغ بقسم أم درمان جنوب “دائرة الاختصاص” لتكملة الإجراءات القانونية توطئة لتقديم المتهم للمحاكمة.

وبحسب (المكتب الصحفي للشرطة) أن الضبطية تمت في إطار العمل الميداني المستمر وجهود مكافحة المخدرات في تمشيط المنطقة المذكورة والمناطق التي حولها حيث اسفرت الجهود عن ضبط المتهم وفتح بلاغ في مواجهته تحت المادة ١٥ الاتجار بالمخدرات.