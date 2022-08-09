انخفاض التمويل الزراعي بالقضارف بنسبة (52%) عن العام الماضي.. والوالي يوجع بالتوسع في التمويل الأصغر

القضارف: سونا

أعلن مدير بنك السودان فرع القضارف، عبدالله جمال الدين تكروني، أن التمويل الزراعي بجميع الصيغ حتى بداية اغسطس من هذا العام قد بلغ (7,121) مليار مقارنة بـ (15) مليارا في العام السابق في نفس الفترة بنسبة انخفاض بلغت (52 %).

وقال خلال تدشين التمويل للموسم الزراعي بالقضارف ان إجمالي التمويل في ذات الفترة من العام الماضي كان بنسبة (75 %) انخفض هذا العام إلى نسبة (26 %) في ذات الفترة، مضيفا أن إجمالي المساحات الزراعية الممولة في العام الماضي بلغت (2,233.000) فدان مقارنة مع (490) الف فدان هذا العام حتى تاريخه بنسبة انخفاض (75 %)، وأن عدد المزارعين الممولين خلال العام الماضي بلغ (3936) مزارعا مقارنة مع عدد ( 605) مزارعين هذا العام حتى تاريخه بنسبة إنخفاض بلغت (85%) عن الماضي.

وأشاد تكروني بالجهود التي تمت من حكومة القضارف واللجنة المفوضة لمزارعي السودان في توفير التمويل وتدشينه من القضارف مشيرا لحجم الانحرافات في التمويل خلال العام السابق والحالي وقال أن هذه البيانات تم رفعها للبنك المركزي لتحقيق الأهداف المرجوة وناشد البنك الزراعي لضرورة استدراك التمويل في ميقاته خلال العام القادم داعيا المزارعين لضرورة سداد التمويل في موعده نهاية الموسم الزراعي وفقا للانظمة المتبعة.

توجيهات بالتوسع في التمويل الأصغر في القضارف

من جانبه وجه والي القضارف المكلف محمد عبدالرحمن محجوب، مؤسسة القضارف للتمويل الأصغر بالتوسع في التمويل الفردي والجماعي واستهداف المجتمعات الضعيفة والشباب بالتركيز على القطاعات الإنتاجية الواعدة بالإضافة إلى نقل برامج المؤسسة نحو آفاق أرحب بالتعاون مع المصارف والبنوك بالولاية.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه أمس نصر الدين دفع الله عبدالحي المدير العام لمؤسسة القضارف للتمويل الأصغر. ووعد الوالي المكلف بدعم المؤسسة وتذليل كافة العقبات لتحقيق الأهداف المرجوة لقيادة مشروعات اقتصادية إنتاجية تسهم بصورة واضحة في إحداث التحول نحو الأفضل للشرائح المستهدفة.