شركة مساهمة عامة لحل مشاكل النقل البحري

الخرطوم: رحاب فريني

كشف اتحاد الغرف الصناعية عن إتجاه لطرح شركة مساهمة عامة بالتعاون مع الخطوط البحرية السودانية بغرض تطوير الناقل الوطني والمساعدة في حل مشاكل النقل في السودان التي ستنعكس إيجابا على حياة المواطن وتسهيل حركة الصادر والوارد وخفض تكلفة الترحيل البحري.

وأكد مصدر رفيع باللجنة التمهيدية لتكوين الشركة أن الاتحاد وبعض رجال الأعمال في مجال الصناعة توصلوا لاتفاقٍ بشأن انطلاقة الشركة التي سيتم طرح أسهمها للإكتتاب في إعلان عام لكل الراغبين من أصحاب الأعمال والمواطنين، مؤكدا أن اللجنة أجرت العديد من الاجتماعات مع مختلف الجهات المعنية للوصول إلى رؤية متكاملة لطرح الشركة والعمل بها في القريب العاجل وسيتم إعلان الشركة في مؤتمر صحفي لكافة الأجهزة الإعلامية قريباً.