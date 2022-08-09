حملات تفتيشية لمسالخ الأبقار بام درمان

الخرطوم: رحاب فريني

نفذت الإدارة العامة للرقابة والتفتيش والمخالفات بالتنسيق مع نيابة حماية البيئة حملة تفتيشية لعدد من مسالخ الأبقار بمنطقة أم درمان أمس، بناء على توجيهات الأمين العام للمجلس.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد كبير من المخالفات البيئية وغياب أدنى درجات السلامة للعاملين بالمسالخ فضلا عن قيام المسالخ بالتخلص العشوائي من مخلفات الذبيح السائلة والدم ومياه الغسيل مباشرة دون اي معالجة، ما أدى لتراكم المياه الآسنة بصورة كبيرة جداً والتسبب في تلوث التربة والهواء وتوالد الذباب. بالإضافة إلى قيام هذه السلخانات بعملية حرق مخلفات الذبيح الصلبة دون أي اكتراث لمقومات السلامة البيئية والتخلص غير السليم من المخلفات الخاصة بالذبيح، مما يشكل بؤرة للأمراض وزيادة فرص انتقال الكثير من الأمراض إلى المناطق المجاورة.

ووجه الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية ولاية الخرطوم د. بشري حامد أحمد الإدارة العامة للرقابة والتفتيش والمخالفات بشن حملات تفتيشية للتأكد من إلتزام مسالخ الأبقار بالاشتراطات البيئية ولمعرفة مدى إلتزامها بمعايير السلامة البيئية، مطالباً بتقيد المسالخ بالشروط البيئية المطلوبة.

ومن جانبه أعلن مدير الإدارة العامة للرقابة والتفتيش عطا المنان يوسف عن استمرار الحملات التفتيشية وتطبيق قوانين البيئة بكل صرامة.