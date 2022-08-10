شكا من البنية الضعيفة للاعبين.. الغرايري: لم نصل لدرجة الكمال ونحتاج لبعض التدعيمات

الخرطوم: عبده فزع

قال التونسي غازي الغرايري المدير الفني للمريخ، إنه راضٍ عن أداءالفريق ونتائجه في الموسم التنافسي الماضي، حيث أكد التونسي أنه ارتقى بأفكار اللاعبين لكنه لم يصل إلى درجة الكمال، لأن الفريق تنقصه العديد من الأشياء.

وكشف التونسي عن أنه صُدم من بعض الملاحظات، فقد لاحظ أن عدداً من اللاعبين بنيتهم الجسمانية ضعيفة وقصار القامة، مضيفاً: “حتى إذا كنت تمتلك المهارة وأنت قصير القامة وضعيف البنية الجسمانية لن تستطيع مجاراة اللعب الأفريقي، لأنّ اللاعبين الأفارقة يمتازون بالسرعة والقوة في الالتحامات، ويمكن لهؤلاء اللاعبين أن يلعبوا على الصعيد المحلي لكنهم قارياً لن يستطيعوا مُجاراة اللاعبين الأفارقة”.

وأوضح الغرايري أن الفريق يحتاج لتدعيم في مراكز محددة، وبانضمامها سيكتمل الفريق بعناصر على مستوى عالٍ.