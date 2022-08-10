اثيوبيا تعتقل 70 معدناً سودانياً في بني شنقول وتبعدهم إلى السودان

كتب: عبد القادر علي الحيمي

ابعدت السلطات الأمنية الإثيوبية 70 سودانياً من العاملين فى تعدين الذهب في “ملاغو” ومناطق أخرى بمحلية “شرقولي” في بني شنقول، بعد أن تعرّضوا للاعتقال والضرب ونهب مقتنياتهم الشخصية، بالإضافة لعدم حصولهم على أجورهم من مُشغِّليهم.

ويلجأ الإثيوبيون للاستعانة بالسودانيين من ولاية النيل الأزرق لخبرتهم في التعدين عبر حفر الآبار.

وشنّت السلطات الإثيوبية العام الماضي، حملة واسعة على السودانيين العاملين في التعدين، وأبعدت زهاء الـ500 معدن رغم حصولهم على إقامات ورخص عمل عبر اتحاد المعدنين الإثيوبيين في بني شنقول.