كاف يعلن إطلاق دوري السوبر الأفريقي رسميا في أغسطس 2023

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” برئاسة الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، اليوم الأربعاء، عن إطلاق بطولة دوري السوبر الأفريقي رسمياً.

وقال موتسيبي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في تنزانيا على هامش الجمعية العمومية للكاف، إن خبير كرة القدم الفرنسي آرسين فينجر يبذل جهدا كبيرا في تأسيس دوري السوبر الأفريقي، وسيشرف الإيطالي بيرلويجي كولينا على تطبيق تقنية الفيديو في كل مباراة.

وتابع أن دوري السوبر الأفريقي ينطلق في أغسطس 2023، مؤكدا أن البطولة تمثل جزءا من خطة تطوير كرة القدم في القارة السمراء.

ونقل الموقع الرسمي للكاف عن موتسيبي قوله “أثق أن الجميع يحاول إحراز تقدم في تطوير الكرة الأفريقية وهناك خطة شاملة تمتد إلى 2025 للوصول بالكرة الأفريقية لتكون من بين الأفضل في العالم”.

وأضاف “أقيمت في شهري يناير وفبراير الماضيين أكثر النسخ نجاحا لبطولة كأس الأمم الأفريقية في تاريخ الكاف وشاهدها ما يقرب من نصف مليار شخص عبر 160 دولة”.

وتابع “قمنا بزيادة قيمة الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا من 12.5 إلى 17.6 مليون دولار وأيضاً مجموع جوائز كأس الكونفدرالية من 6.3 إلى 9.9 مليون دولار”.

وأشار إلى أن الكاف متحمس لإطلاق دوري السوبر ولدى الجميع ثقة أنه سيغير صورة التنافسية في الكرة الأفريقية.

وتابع “يبلغ إجمالي جوائز دوري السوبر الأفريقي 100 مليون دولار أمريكي ويحصل الفائز باللقب على 11.5 مليون دولار أمريكي”.

وواصل “نعتزم دفع مليون دولار أمريكي لكل اتحاد قاري سنويًا من أموال دوري السوبر بجانب تخصيص 50 مليون دولار أمريكي لتطوير كرة القدم للشباب والسيدات ولجميع المسابقات الأخرى للتأكد من أنها قادرة على المنافسة عالميًا”.

وأبدى رئيس الكاف امتنانه بالتعاون مع الاتحاد الدولي (فيفا) ومشروعات تطوير الكرة الأفريقية وتقنية الفيديو مؤكداً أن مستقبل الكرة في أفريقيا سيكون مشرقاً.

من جانبه، أكد رئيس الفيفا، السويسري جياني إنفانتينو، أنه سيحضر أول مباراة في السوبر الأفريقي، مشيرا إلى أن هذه البطولة تفيد القارة وستشهد مشاركة 24 فريقا من 16 دولة.

وأضاف أن السوبر الأفريقي يعد مشروعا كبيرا وقف على دراسته خبراء الكرة في أفريقيا والعالم، وتحتاجه القارة السمراء، مثل قارات أخرى.

وقال الكاف إن البطولة تتشكل من 8 فرق من كل نطاق حسب التوزيع الجغرافي، على أن يصل مجموع المباريات الإجمالية لدوري السوبر إلى 197 مباراة.

وتابع “سيكون أقصى عدد مباريات يخوضه كل فريق 21 مباراة. البطولة تستمر لمدة 10 أشهر تبدأ في أغسطس وتنتهي في مايو 2024.

وسيقام النهائي من مباراة واحدة، بينما تقام المباريات بنظام الذهاب والإياب من دور الـ16.

وستخوض الفرق التي لم تتأهل إلى ربع النهائي دوري جديد للبقاء في النسخة التالية من البطولة.