عودة 85 أسرة من معسكر أبو حجار لإقليم النيل الأزرق

الخرطوم : السوداني

أعلنت رئيس اللجنة الفنية للطوارئ الصحية بمدينة سنجة في ولاية سنار مواهب قسم الله ، عن مغادرة نحو 85 أسرة بإقليم النيل الأزرق، معسكر أبو حجار لمواطن سكنها.

في وقت أعلنت فيه سلطات حكومة الإقليم عن تقليص ساعات الطوارئ في أعقاب تحسن الأوضاع الأمنية .

وناقش اجتماع للجنة أمس عددًا من القضايا والتحديات التي تواجه النازحين بالولاية.

ووجهت إدارة الطوارئ بتضافر الجهود والتنسيق المحكم بين وزارة الصحة وشركائها من منظمات وقطاعات أخرى مؤكدة جاهزية الوزارة لوضع خطة لمراجعة وتفتيش وسد النقص بالمعسكرات المختلفة بالتعاون مع الشركاء