ترك يعلن انضمام أهل الشرق لمبادرة الطيب الجد

الخرطوم : السوداني

أكد الناظر محمد الأمين ترك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة أن أهل الشرق جاءوا لمبادرة نداء أهل السودان التي طرحها الخليفة الشيخ الطيب الجد ود بدر ، بقلب مفتوح باعتبارها مبادرة تنادي الناس بكل مكوناتهم السياسية والمجتمعية من إدارة أهلية ومنظمات مجتمع مدني ولجان مقاومة والمرأة والشباب.

وأشار ترك في تصريحات صحفية إلى الرضا العام الذي حققته المبادرة مبينًا أنها سدت الفراغ وبعثت الأمل في إحياء فرص الحلول الوطنية، وقال ترك إن معظم السفراء الذين ذهبوا لمقابلة الشيخ الطيب الجد في أم ضوًا بان راضون بنداء أهل السودان.

وجدد ترك رفضهم لأي تدخل أجنبي يعمل على تقسيم السودانيين.، مشيرًا إلى أن فرص الحلول بين السودانيين تظل متاحة مهما كانت خلافاتهم.