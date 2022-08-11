الإرصاد تتوقع هطول أمطار وتحذر

الخرطوم : السوداني

توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة بالخرطوم وعدد كبير من ولايات البلاد .

وتنبأت الإرصاد في نشرتها اليومية أن تحافظ درجات الحرارة العظمى والصغرى على قيمتها في معظم أنحاء البلاد خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وتوقعت الهيئة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالرياح السطحية والزوابع الرعدية في أجزاء متفرقة من ولايات كسلا ، الجزيرة، القضارف سنار، النيل الأزرق، النيل الأبيض، كردفان الكبرى، وشمال وشرق وجنوب ووسط دارفور. ونبهت مستخدمي طرق المرور السريع في هذه المناطق القيادة بحذر، ونبهت قاطني المناطق المنخفضة والمكشوفة، اتخاذ التدابير اللازمة.