سفارات دول الترويكا: الذين مارسوا العنف في ورشة الإطار الدستوري الانتقالي هدفهم منع التقدم نحو مستقبل ديمقراطي

الخرطوم: السوداني

أدانت سفارات دول الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، العنف في ورشة عمل نقابة المحامين السودانيين حول الإطار الدستوري الانتقالي،

وقالت في بيان لها، إن الذين يسعون إلى تعطيل الورشة وتخويف القائمين عليه ليسوا مهتمين بالحوار وبناء توافق، وتابعت: “هدفهم هو منع التقدم نحو مستقبل ديمقراطي للسودان يجب ألا يُسمح لهم بالنجاح”.

وأضافت: هذه الورشة مبادرة شاملة يقودها السودانيون، وتجمع بين مجموعة واسعة من الأطراف من أجل تحفيز التقدم نحو إطار متفق عليه لحل الأزمة السياسية.

وقالت إنها تدعم إجراء حوار حقيقي وشامل بين مختلف الأحزاب والمجموعات السودانية، بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي يؤسس لحكومة انتقالية ذات مصداقية بقيادة مدنية تُحظى بدعم واسع النطاق، بالإضافة إلى خارطة طريق واضحة للانتخابات.

وحثّت جميع الأطراف على المشاركة والمساهمة في هذه الجهود بحسن النية والمرونة والتوافق.