سد النهض الإثيوبي: التوربين الثاني يبدأ توليد الكهرباء اليوم

كتب: عبد القادر الحيمي

أعلنت إثيوبيا، عمليات تدشين محطة توليد الطاقة للتوربين الثاني لسد النهضة الإثيوبي (GERD). بناءً عليه سيبدأ التوربين رقم 9 لسد النهضة اليوم العمل لتوليد الكهرباء بقدرة 270 ميقاواط من الكهرباء – وفقاً لما أعلنت عنه مصادر إعلام حكومية.

وسبق وأن بدأ التوربين 10 إنتاج الكهرباء في فبراير من العام الماضي بقدرة 270 ميقاواط.

وتقول المصادر الإثيوبية إن تشغيل التوربينين معاً سيمكن سد النهضة من توليد 540 ميقاواط، اي ما يعادل الكهرباء المولدة من سدي جيبي 1 وجيبي 2 الإثيوبيين.

الجدير بالذكر أن توليد الكهرباء من سد النهضة حسب تصميمه الحالي سيتم عبر 14 توربيناً، وكان التصميم الأول للسد جرى تعديله بعد أن كان يحتوي على 16 توربيناً.