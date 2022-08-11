بعدد (1251) صحفياً وصحفية.. بدء إجراءات انتخابات نقابة الصحفيين السودانيين

الخرطوم: السوداني

بدأت اليوم الخميس، عملية انتخابات نقابة الصحفيين السودانيين، ونشرت لجنة الانتخابات كشوفات الناخبين.

وقالت اللجنة، إنها ستتلقى الطعون ابتداءً من صباح اليوم الخميس ولمدة ثلاثة أيام تنتهي في الخامسة من مساء الأحد 14 أغسطس.

وحددت لجنة الانتخابات، مركزين لتلقي الطعون، بمقر صحيفة التيار بالخرطوم ودار المهندس بالعمارات شارع 7 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

في وقت نشرت اللجنة، كشوفات الناخبين التي استلمتها من اللجنة التمهيدية، بصحيفتي الحراك والجريدة، وصفحة اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين السودانيين على الفيسبوك. حيث احتوت القوائم على عدد (1251) من الصحفيين والصحفيات داخل وخارج السودان.

ونوهت اللجنة بأن الزملاء والزميلات الذين سقطت أسماؤهم لهم الحق أن يتقدموا بطعن للجنة الانتخابات، كما يمكن إرسال الطعون عبر رسالة بالبريد الإلكتروني [email protected]

كما يمكن التواصل مع اللجنة التمهيدية للنقابة إذا كان سبق لهم التسجيل، عبر إيميل اللجنة التمهيدية

[email protected]

وناشدت اللجنة، الصحفيين الموجودين خارج البلاد، أو في الولايات ويرغبون في التصويت الإلكتروني من المسجلين في كشف الناخبين، بضرورة تسجيل أسمائهم وبياناتهم كالآتي: “الاسم كاملاً، البلد أو المدينة، الرقم الوطني أو أي بطاقة إثبات، مكان العمل، والتلفون، والواتساب، والبريد الإلكتروني (إلزامي)، وإرسال هذه المعلومات على البريد الإلكتروني [email protected]”.