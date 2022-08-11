الخليفة الطيب الجد لـ(السفير القطري): الهدف من المبادرة العمل على توحيد السودانيين من أجل سودان يسع الجميع

الخرطوم: السوداني

التقى الشيخ الطيب الجد ود بدر اليوم الخميس، بقاعة الصداقة في الخرطوم، سفير دولة قطر لدى السودان السفير عبد الرحمن بن علي الكبيسي.

وقال الشيخ لـ(السفير)، إنّ الهدف من المبادرة العمل على توحيد السودانيين من أجل سودان يسع الجميع، بالإضافة إلى تحقيق توافق يحقق تطلعات الشعب السوداني في تحقيق الاستقرار وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة يختار خلالها الشعب من يثق فيه لقيادة البلاد وتحقيق الاستقرار.