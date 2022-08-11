طرح تذاكر سوبر لوسيل بداية من 18 أغسطس الجاري

الدوحة: متابعات

حددت اللجنة المنظمة لكأس سوبر لوسيل يوم 18 أغسطس الجاري، موعداً لطرح تذاكر الحدث المرتقب بين بطلي الدوريين المصري والسعودي.

وستُطرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في أربع فئات تبدأ من ٤٠ ريالاً قطرياً للفئة الرابعة، و٨٠ ر.ق للفئة الثالثة، و150 ر.ق للفئة الثانية، و200 ر.ق للفئة الأولى.

ويتعين على المشجعين بعد شراء التذاكر التقديم للحصول على بطاقة هيا الرقمية الإلزامية عبر الموقع المخصص لذلك، وسيجري لاحقاً الكشف عن المزيد من التفاصيل حول آلية شراء التذاكر والحصول على بطاقة هيّا.

وستنظم الفعالية في التاسع من سبتمبر المقبل عند التاسعة مساء بتوقيت الدوحة على استاد لوسيل، أكبر استادات مونديال قطر 2022 الثمانية، والذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجّع.