إلغاء ضريبة الإنتاج على 7 سلع

الخرطوم : رحاب فريني

أصدرت هيئة الجمارك السودانية قرارًا بإلغاء ضريبة الإنتاج عن السلع المحلية التي أضيفت في العام 2021 ، وبررت الجمارك الإلغاء تشجيعًاللصناعات المحلية وحماية لها وتشجيع الاستثمار ..تمثل أكثر من 90% من المنتجات المصنعة محليًا.

وشملت السلع خراطيش وخراطيم المياه وأنابيب ومواسير من البلاستيك وصهاريج وخزانات المياه، وأبواب وألواح وبلاط السقوفات من البلاستيك وبلاستيك شفاف، وأواني منزلية بلاستيكية، وأثاثات بلاستيك، زيوت العربات بأنواعها، الصابون بأنواعه، الرخام والسيراميك، بالإضافة إلى المواد الغذائية .

ووجه القرار التى تحصلت ( السودانى) على نسخة منه الإدارات الجمركية ودائرة ضرائب الإنتاج تنفيذ القرار وتحصيل الضرائب المستحقة قبل تاريخ صدور القرار .

اعتبر اتحاد الغرف الصناعية إلغاء ضريبة الإنتاج خطوة للمساهمة في دفع الصناعة .

وأكد اتحاد الغرف الصناعية أن هيئة الجمارك قامت بإلغاء ضريبة الإنتاج التي فرضتها في العام الماضي وسحب جميع الضباط من المصانع بعد المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل يومين ويعتبر القرار خطوة للمساهمة في دفع عجلة الإنتاج ، وأكد الاتحاد أن القرار يصب في مصلحة الوطن والمواطن وأنه سوف ينعكس إيجابًا على السلع المحلية، مطالبًا الدولة بمزيد من القرارات التي تخدم قطاع الصناعة والاهتمام بها لما لها من دور كبير في تنمية البلد واستقرار أمنه الغذائي