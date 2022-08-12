الدولار يقفز إلى(٥٧٨) جنيهًا  

الخرطوم : عبير جعفر

يشهد الدولار زيادة متوالية في الأسعار حيث ارتفع إلى ٥٧٨ جنيه في تداولات نهاية الأسبوع

وبرر التجار الزيادة لضعف المعروض وزيادة الطلب .

وطبقًا لمتعاملين تحدثوا لـ( السوداني ) فان سعر البيع قفز من (٥٧٥) الى (٥٧٨) جنيهًا وسعر الشراء من (٥٧٢) جنيهًا الى (٥٧٤) جنيهًا وسعر

الريال السعودي من (١٥١) الى (١٥٣) جنيهًا لشراء اما سعر البيع من (١٥٣) الى (١٥٤)جنيهًا و سعر الدرهم الاماراتي من (١٥٧) الى (١٥٩) جنيهًا للبيع وسعر الشراء من (١٥٥) الى (١٥٦) جنيهًا وسعر شراء الريال القطري من (١٥١) إلى(١٥٢) جنيهًا وسعر البيع من(١٥٤) إلى(١٥٥) جنيهًا وقفز سعر اليورو من (٥٧٧،٥) الى (٥٨٠)جنيهًاللشراء وسعر البيع من (٥٨٠) الى (٥٩٠) جنيهًا

وقال المتعاملون إن هنالك زيادة طلب كبيرة على الدولار بالسوق، نافين معرفتهم بالجهة في ظل ضعف المعروض.