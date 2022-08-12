الأمطار تغمر المسرح القومي ودمار لعدد من النصوص التاريخية

الخرطوم : سعيد عباس

غمرت المياه و الامطار “بدروم” المسرح القومي بامدرمان بصورة مكثفة حتى انساب بعض منها الى غرف الكواليس واضحى المسرح غير صالح للعرض والاستخدام وذلك لكثرة مياه الامطار بداخله ، عدد من المسرحيين امتعضوا واستاءوا مما وصل إليه حال المسرح من تدهور مريع ، المخرج والممثل الكندي الامين قال “لكوكتيل” ان المسرح القومي بامدرمان لايقل اهمية من الاذاعة السودانية او التلفزيون القومي وهو يحوي كل الارث الثقافي والمسرحي والدرامي بالبلاد، وأكد الكندي متحسرا بان مكتب المدير القديم بالبدروم قد دمرت فيه مياه الامطار نصوص تاريخية لا تقدر بثمن ، وقال ان ما تعرض اليه المسرح يعتبر من باب الاهمال غير اللائق بهذا الصرح العظيم واكد الكندي بان المسرح القومي بامدرمان من اوائل المسارح بافريقيا والشرق الاوسط وقال يكفي ان كوكب الشرق ام كلثوم غنت فيه إلى جانب عدد من فناني الدول العربية والاوربية وتساءل الكندي عن المبادرات التي كان من المفترض ان تولي المسرح القومي بالبلاد باهمية قصوى ودعا كل الحادبين على مصلحة البلاد والدراما والمسرح ان يهبوا لنجدة المسرح القومي وان يعيدوه لسيرته الاولى .