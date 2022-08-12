الخرطوم والامطار.. الحال يغني عن السؤال

الخرطوم : سعيد عباس

تسببت امطار الامس باضرار عديدة وبالغة بشوارع الخرطوم المختلفة خاصة شوارع الخرطوم وسط وخرطوم شرق قبالة سينما كلزيوم والمركز البريطاني وشارع ابوسن حيث انفجرت “منهولات” الصرف الصحي التي أدت اختلطت مياهها بمياه الامطار التي غطت شوارع الاسفلت تماما مما ادي ذلك لصعوبة انسياب الحركة المرورية بشوارع عديدة ، مواطنون ومتضررون اصحاب محال قالوا بان المحلية لم تقم بالاستعداد المبكر للخريف بتجهيز مصارف المياه ونظافة قنوات الصرف بجانب رداءة عدد كبير من شوارع العاصمة من الناحية الهندسية والتي تغرق تماما في وحل الامطار والمياه من اول مطرة .