جمعية الروائيين السودانيين  تصدر صحيفتها الالكترونية

الخرطوم: سعيد عباس

اصدرت جمعية الروائيين السودانيين صحيفتها الالكترونية اليومية الراتبة تحت عنوان “جرس” الذي جاء اختصارا لعبارة “جمعية الروائيين السودانيين” المجلة تتناول القضايا الثقافية والاجتماعية والفنية والانسانية بشيء من التفصيل بجانب اهتمامها المتعاظم في مجال القصة والرواية لعدد من كبار الروائيين السودانيين بالاضافة لاهتمام الاصدارة بالنقد الفني الممنهج لكل اصدارة فيما يختص بمجال الرواية والقصة .الاصدارة يحررها عدد من الكتاب والروائيين والاعلاميين المعروفين على راسهم العباس على يحيى والنيل مكي قنديل وناهد قرناص وامينة الفضل.