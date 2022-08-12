الفريق أول حميدتي ورياك مشار يبحثان تنفيذ اتفاق السلام بجنوب السودان

جوبا: السوداني

بحث نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، والنائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان د. رياك مشار بجوبا اليوم، تنفيذ اتفاق السلام المنشط لجنوب السودان – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

وأكد حميدتي خلال اللقاء مباركته للخطوات التي تمت بتوافق الأطراف على تمديد فترة تنفيذ الاتفاق لعامين إضافيين، مشيداً بجهود اطراف الاتفاق كافة، وسعيها المستمر لتحقيق السلام بجنوب السودان، داعياً إلى ضرورة مواصلة العمل لتنفيذ كافة البنود المتعلقة بالاتفاق.

وأعرب عن أمله في اكتمال ترتيبات تخريج الدفعة الأولى من القوات المدمجة نهاية الشهر الجاري، واستيعاب الدفعة الثانية نهاية نوفمبر حسبما تعهدت أطراف الاتفاق.

من جانبه، عبر د. رياك مشار عن تقدير بلاده للمساعي الحميدة التي يضطلع بها نائب مجلس السيادة، لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان بوصفة ضامناً ومشرفاً على الملف، مؤكداً جدية والتزام الأطراف بتحقيق الاستقرار بما ينعكس إيجاباً على أمن واستقرار المنطقة.