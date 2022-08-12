بعد سنوات من إهدار دمه.. سلمان رشدي مؤلف “آيات شيطانية” يتعرض لهجوم في نيويورك

نيويورك: وكالات

تعرض سلمان رشدي، الروائي البريطاني الهندي الأصل مؤلف كتاب “آيات شيطانية”، إلى هجوم أثناء تواجده على مسرح ندوة لمعهد Chautauqua الأدبي في مدينة نيويورك الأمريكية.

وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، رشدى ملقى على الأرض، فيما تجري محاولات إسعافه من عدد من المحيطين، فيما تم تقييد المهاجم وطرحه أرضاً من قبل الحاضرين .

وذكر مراسل لوكالة أنباء “أسوشيتدبرس” كان متواجدا لتغطية الندوة أنه شاهد رجلا صعد على المسرح وبدأ في “لكم أو طعن” سلمان رشدي قبل أن يقدم محاضرة كانت مقررة له.

وقال متحدث باسم معهد Chautauqua إنه تم استدعاء موظفي الخدمات الطبية والشرطة إلى المكان، لكنه لم يوضح أي تفاصيل إضافية حول الحادث.

وبرز اسم سلمان رشدي منذ ثمانينيات القرن الماضي، بعدما أصدر روايته “آيات شيطانية” عام 1988، التي اعتبرت مهينة للإسلام والنبي الكريم، وأثارت احتجاجات في أنحاء العالم الإسلامي، وصلت إلى حد إصدار فتوى بإهدار دمه من المرشد الإيراني الراحل روح الله الخميني.