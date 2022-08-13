مساعٍ لري 30 ألف فدان بمشروع الرهد

الخرطوم : السوداني

بحث والي الجزيرة المكلف، إسماعيل عوض الله العاقب السبل الكفيلة لإنشاء مضرب (زنابية) بالنيل الأزرق بمنطقة أبي حراز لري التفتيش العاشر بمشروع الرهد بشراكة مع شركة زبيدة.

وأكد والي الجزيرة التزام حكومته بدعم جهود وخطط المشاريع الزراعية للاستفادة من كل المساحات الصالحة للزراعة لإحداث نهضة في القطاع الزراعي لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة دخل المنتجين وتأمين الغذاء.

وعقد الوالي اجتماعًا برئاسة مشروع الجزيرة في بركات بحضور محافظ المشروع د. عمر مرزوق وممثلين عن مشروع الرهد الزراعي.

وأوضح المدير الزراعي بهيئة الرهد الزراعية المهندس عاطف محمد حمد أن المضرب يعالج مشكلة الري بصورة نهائية في التفتيش العاشر بري 30 ألف فدان