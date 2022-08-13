الإرصاد تحذر من أمطار مصحوبة بالرياح

الخرطوم : السوداني

هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة، في أجزاء متفرقة من ولاية الخرطوم صباح ومساء أمس الجمعة، في الوقت الذي تنبأت فيه وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة خلال اليوم في أجزاء متفرقة من ولاية الخرطوم، وولايات البحر الأحمر، نهر النيل، كسلا، القضارف، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، جنوب كردفان، وجنوب وغرب دارفور.

ودعا مدير الإعلام بالهيئة العامة للإرصاد الجوية محمد شريف في تصريح لـ(وكالة السودان للانباء) قاطني المناطق المنخفضة في هذه المناطق بتوخي الحذر وعمل الاحتياطات اللازمة، كما ناشد سائقي العربات،القيادة بتمهل وتوخي الحذر، خاصة في مجاري السيول، ونوه ايضا،أن مثل هذه الأمطار مع الرياح قد تتسبب في سقوط بعض أعمدة الكهرباء،المحملة بالتيار الكهربائي.