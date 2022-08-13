مسلحون إثيوبيون ينهبون جرارات زراعية لمواطن سوداني بالفشقة الكبرى ويختطفون السائقين

كتب: عبد القادر الحيمي

تعدّت ميليشيات إثيوبية على مشروع لأحد المواطنين السودانيين قرب القضيمة بالفشقة الكبرى صباح أمس الجمعة، ونهبت جرارين زراعيين ومعهما السائقان وهما من أبناء أم شجرة.

وأكد مصدر رفيع بالقوات المسلحة لـ(السوداني) الحادثة، وأضاف أن القوات المسلحة والأجهزة المختصة الأخرى تعمل على إعادة المواطنين والجرارات الزراعية.

ومن المعروف في مثل هذه الحالات، تقوم اللجان الأهلية في الشريط الحدودي تحت إشراف الجهات السودانية المختصة مع نظيرتها الإثيوبية بالعمل معاً بمتابعة ذيول الحادث واسترداد المختطفين والآليات الزراعية.

يُذكر أنّ الفشقة الكبرى عادةً منذ سنوات طويلة لا تشهد مثل هذه الحوادث؛ وكانت تقتصر على الفشقة الصغرى.