تطورات بالمريخ.. حازم ينشئ “قروباً” جديداً للتسيير ويعين (النقي) مشرفاً و(السوداني) تكشف أجندة الاجتماع المرتقب

كتب: حسن بشير

في تطور جديد، دعا رئيس لجنة تسيير المريخ حازم مصطفى، أعضاء اللجنة لأول اجتماع لم يتم تحديد موعده حتى اللحظة.

وأنشأ القنصل حازم مصطفى، مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “واتساب” تضم جميع أعضاء لجنة التسيير التي عينت في 26 يوليو الماضي.

وعلمت (السوداني) أن رئيس النادي قام بتعيين المدير العام اللواء النقي مشرفاً أو “ادمن” للمجموعة.

ورحب القنصل حازم مصطفى، بجميع المضافين من أعضاء لجنته، معلناً انعقاد أول اجتماع للجنة دون الخوض في موعده.

وقام المدير العام للنادي اللواء محمد آدم النقي المشرف بالمجموعة بنشر أجندة الاجتماع المرتقب والتي جاء في مقدمتها إجازة لائحة العضوية، الى جانب تكوين لجنة المنشآت بالإضافة إلى مناقشة ملف تسجيلات اللاعبين وما تم القيام به، إلى جانب تحضيرات الفريق الأول لكرة القدم للاستحقاقات القادمة.

وطبقاً لمصادر (السوداني)، فإن المجموعة الجديدة للجنة تسيير النادي التي أنشأها القنصل حازم مصطفى تمت إضافة جميع الأعضاء فيها بمن فيهم النائب الأول محمد سيد أحمد (الجاكومي) الذي لم تصدر منه ردود على دعوة اللجنة للانعقاد حتى اللحظة.

وحسب المصادر رحب عضو اللجنة المعين حديثاً حافظ دوسة بالجلسة المرتقبة لإدارة النادي والتي يترقب الاعضاء تحديد موعد قاطع لها.