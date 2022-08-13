إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية بجنوب دارفور بنسبة نجاح ٥١،٨%

نيالا: محجوب حسون

أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور، نتيجة شهادة التعليم الابتدائي للعام ٢٠٢٢م، جلس للامتحانات (٤٣٠٩٦) تلميذاً وتلميذة، الغائبون (٨٦٦)، الناجحون (٢٢٣٢٧) بنسبة نجاح ٥١،٨%.

وأشار الوالي بالإنابة بشير مرسال في مؤتمر صحفي ببيت الضيافة بنيالا إلى أن الأولى هي خديجة عثمان حسن محمد التي أحرزت ٢٦٩ درجة من مدرسة إسبارك الإنجليزية الخاصة بنات، الثاني محمد المجتبى إبراهيم محمد صديق، أحرز ٢٦٨ درجة، الثالث مشترك سعيد مهدي آدم أحمد، مبارك حسن حامد محمد وومضة متوكل آدم عبد الله، أحرزوا (٢٦٦) درجة، معلناً عن تكريم الأوائل في نفير التعليم بالولاية.

فيما عزا مدير عام وزارة التربية والتوجيه الوزير المكلف محمد الأمين، تدني نتيجة الامتحانات إلى تخوف التلاميذ من الامتحانات، وتابع: (للامتحانات هيبة وجبرة)، منوهاً إلى أن نسبة النجاح في مادة التربية الإسلامية ٣٢،٩٨%، التربية المسيحية ٥٠%، اللغة العربية ٤٢،٦٨%، اللغة الإنجليزية ٥٧،٨٥%، الرياضيات ٤٣،٢٥%، التكنولوجيا ٤٦،١٥%، الجغرافيا ٦١،٤٢% والتاريخ ١٦،١١%.