خبر (السوداني) يُحرِّك السّاكن.. حازم غاضبٌ.. ودوسة يدفع بمُقترح لإعادة هيكلة اللجنة ويتحدّث عن الانفراد بالقرارات وانعدام الشفافية المالية

كتب: حسن بشير

أثار الخبر الذي أوردته (السوداني) بشأن قيام رئيس لجنة التسيير بنادي المريخ حازم مصطفى، بإنشاء قروب جديد لعضوية اللجنة، وتعيين المدير العام محمد آدم النقي مشرفاً له، أثار العديد من ردود الفعل.

وطبقاً لما تحصّلت عليه (السوداني)، فإنّ القنصل حازم مصطفى، أبدى انزعاجاً بالغاً وهاجم مسرب الخبر على حد زعمه، كما حدثت بمجموعة التسيير الجديدة، تساؤلات حول هوية الشخصية التي قامت بالتسريب.

يأتي ذلك في وقت دفع فيه عضو اللجنة حافظ دوسة بمقترح لأعضاء اللجنة يتعلق بإضافة بند في الاجتماع الذي دعا له رئيس النادي يتعلق بإعادة هيكلة لجنة التسيير لعدد من المسببات على حد قوله، وأبرزها تجنباً للتجاذبات والصراعات التي بدأت تطفو على سطح النادي، بالإضافة إلى تجاوز بعض أعضاء اللجنة في طبيعة عملهم وصلت إلى انفرادهم باتخاذ قرارات أحادية في قضايا مصيرية واستراتيجية لنادي المريخ، ومثال لذلك ما حدث إبان قضية إعادة تأهيل النادي وتسجيلات اللاعبين.

كما تحدث العضو حافظ دوسة خلال منشوره بالقروب الذي أنشأه رئيس النادي، عن انعدام الشفافية في الأمور المالية، الأمر الذي جعل بقية أعضاء اللجنة متفرجين على (مدرجات النادي الشعبية) بعد انفراد تلك الشخصيات (بالمنصّة الرئيسية) للقرار، لافتاً النظر بحسب منشوره إلى أن ما ذكر بالسابق أجبر بقية الأعضاء على الإحجام والإسهام مالياً وفكرياً بسبب الإقصاء وعدم وضوح الرؤية.

وأوضح دوسة بأن النظام الأساسي للنادي يدعم مقترحه القاضي بإعادة هيكلة اللجنة ولم يمنع ذلك.