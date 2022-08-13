لجنة انتخابات نقابة الصحفيين: انتهاء تقديم الطعون والتسجيل للتصويت الإلكتروني غداً الخامسة مساءً

الخرطوم: السوداني

تواصلت لليوم الثالث على التوالي عملية تلقي الطعون في انتخابات نقابة الصحفيين السودانيين في مركزي دار المهندس وصحيفة “التيار”، بجانب طعون عبر البريد الاإليتروني.

كما تواصلت عملية تسجيل صحفيي الخارج والولايات استعداداً لعملية التصويت الإلكتروني.

وتنتهي في الخامسة من مساء غدٍ الأحد مُهلة تقديم الطعون والتسجيل الإلكتروني، لتبدأ عملية نظر الطعون من قبل لجنة الاستئناف، وتنشر بعدها الكشوف النهائية للناخبين.

وناشدت اللجنة، كل الزملاء الصحفيين والصحفيات الراغبين في تقديم طعون أو التسجيل للتصويت الإلكتروني الإسراع في عمل ذلك قبل انتهاء المُهلة الزمنية المُحدّدة بالخامسة مساء غدٍ.