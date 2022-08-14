شبيه لمصطفى سيدأحمد يتملك حوالي “1200” شريط كاسيت للراحل

الخرطوم : سعيد عباس

قال الأستاذ سيدأحمد نمر،الباحث في التراث والثقافة إن تجربة الفنان الراحل مصطفى سيدأحمد لم تكتشف بعد، وقال إنها تجربة غنية بالأعمال المجودة من نواحي الشعر والألحان والأداء وسبقت زمانها، وقال إن صداقته بمصطفى سيدأحمد بدأت منذ أن كان ببورتسودان وجمعتهما الكثير من الجلسات التي كانت عبارة عن ورش تتناول أعماله قبل تقديمها، و أنه يملك حاليًا حوالي 1200 شريط كاسيت لجلسات نقاش وغناء تضم مصطفى سيدأحمد، وحول الشبه بينه وبين الراحل مصطفى سيدأحمد قال إن هذا من محاسن الأقدار، رغم أن مصطفى لا شبيه له، فهو إنسان مختلف وفنان مرهف وصاحب مبادئ وأخلاق سامية.