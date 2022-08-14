14 أغسطس 1954م الفريق أحمد الجعلي يتسلّم قيادة الجيش من الجنرال الإنجليزي إسكونز باشا كأول ضابط سوداني يتقلّد هذا المنصب

الخرطوم: السوداني

نشرت القوات المسلحة اليوم، بمناسبة عيدها الـ68 فذلكة تاريخية حول تاريخ نشأتها.

وقالت: “منذ عشرينيات القرن الماضي، والعام 1954م، هناك مسيرة من النضال والاستبسال خاضتها قوة دفاع السودان وهي ترنو ببصرها إلى قبس الحرية والانعتاق في الأفق البعيد، من وراء عهود أوفت بها مشاركة في الحرب العالمية الثانية بغية تقرير ذلك المصير – استقلال السودان”.

وأضافت: “وتوجت ذلك في الرابع عشر من أغسطس 1954م باستلام الفريق أحمد محمد الجعلي لقيادتها من الجنرال االإنجليزي إسكونز باشا كأول ضابط سوداني يتقلّد هذا المنصب الرفيع لتبدأ مرحلة جديدة ومهمة في تاريخ السودان عرفت اصطلاحاً بالسودنة”.