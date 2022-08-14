أردول لإبراهيم الشيخ: نقول له ولرفاقه إذا تقدّمتم خطوة فسوف نتقدّم عشر

الخرطوم: السوداني

قال الأمين العام لقوى الحرية والتغيير (التوافق الوطني) مبارك أردول،

إن ما كتبه وزير الصناعة السابق إبراهيم الشيخ تتطلب الإشادة والبناء عليها، وأوضح أن هذه التصريحات يمكن أن تكون أساساً لأي عمل وطني قادم.

مضيفاً: “يمكن أن ينحاز لها كل من يرى أن بلادنا تحتاج التسامي فوق الانقسامات والجرح وتقديم انموذج للتسامح والتعافي الوطني، نقول له ولرفاقه إذا تقدمتم خطوة فسوف نتقدم عشر، ولو تقدمتم عشر فسوف نتقدم مائة”.

وشدد أردول على أن البلد تحتاج لهذا الروح منذ الاستقلال. ومضى قائلاً: “على الأقل، لكنا حافظنا على أرواح ابنائها ومساحاتها ووحدتها الوطنية، مبروك إبراهيم الشيخ”.