مصر: 41 قتيلاً جراء حريق بكنيسة غرب القاهرة

القاهرة: وكالات

قالت وزارة الصحة المصرية في بيان إن عدد القتلى جراء حريق شب في كنيسة بمحافظة الجيزة بالقاهرة اليوم الأحد، بلغ 41 قتيلا، وإن الوفيات جاءت نتيجة لتصاعد الدخان الكثيف الناتج عن الحريق وتدافع الضحايا أثناء محاولتهم الهروب.

وحسب مصدرين أمنيين فإن الحريق الذي اشتعل نتيجة ماس كهربائي بمولد الكهرباء الخاص بالكنيسة أدى إلى تدافع بين المصلين الذين بلغ عددهم أكثر من خمسة آلاف.

وأضافا أن النيران كانت تحجب منفذ الخروج من قاعة الصلاة مما أدى لتفحم بعض الجثث، كما ذكر المصدران أن غالبية القتلى من الأطفال.

وذكرت وزارة الصحة في بيان أنه قد تم نقل المصابين إلى مستشفى إمبابة العام ومستشفى العجوزة وإن وزير الصحة، د. خالد عبد الغفار قام برفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتي الجيزة والقاهرة بالإضافة إلى توفير جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ للمصابين.

وتفاعلا مع الحادث كتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على صفحته الرسمية على الفيسبوك: “أتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزه، وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري التعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين”.

واتصل السيسي هاتفياً ببابا الأقباط تواضروس الثاني، بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، وأكّد له قيام كافة مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم.