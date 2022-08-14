البرهان يتفقّد المناطق المُتأثِّرة بالسيول والأمطار بنهر النيل ويتعهّد برفع الضرر

الخرطوم: السوداني

تفقّد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، اليوم، المناطق المتأثرة بالسيول والأمطار بولاية نهر النيل، حيث تفقّد منطقة المكايلاب بمحلية بربر وكدباس.

ووقف الفريق أول ركن البرهان، خلال زيارته، على حجم الأضرار والخسائر في هذه المناطق، مؤكداً وقوفه بجانب المُتضرِّرين وتقديم الدعم والعون لهم ورفع الضرر عنهم وإيجاد مُعالجة شاملة للأزمة، ووجّه كافة أجهزة الدولة الاتحادية والولائية بتسخير كل الإمكانيات من أجل مُساعدة المُواطنين وتقديم المُعينات اللازمة لهم.