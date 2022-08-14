الشرطة تسترد طفلة مختطفة بعد بيعها بـ(50) ألف جنيه

بورتسودان: السوداني

قالت الشرطة، إن سلطات ولاية البحر الأحمر تمكنت من إعادة طفلة إلى أسرتها بعد ضبط شبكة إجرامية قامت بخطفها وبيعها بمبلغ خمسين ألف جنيه.

واوقفت الشرطة المتهم بعد معلومات توفرت عن وجود مشتبه به قام بحجز تذكرة على أحد البصات السفرية المتجهة إلى العاصمة الخرطوم وأنه قد قام بخطف فتاة تبلغ 4 أعوام من والدتها.

وأكد المكتب الصحفي للشرطة إقرار المتهم بارتكاب حادثة اختطاف الطفلة وبيعها بمبلغ 50 ألف جنيه، وقد سلم الطفلة لامرأة بمنطقة أسوتريبا.

وداهمت الشرطة منزل مشتبه بها بعد أن دل المتهم عليه حيث عثر على الطفلة وتم ضبط عدد من المتهمات ارشدن بالتحري لمتهمة أخرى قامت باحضارها.

ودونت الشرطة بلاغات جنائية في مواجهة المتهمين بالقسم الأوسط.