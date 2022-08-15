صرف أكثر من 5 مليارات جنيه للتنمية بودمدني

الخرطوم: السوداني

أعلن وزير البنى التحتية بولاية الجزيرة أبوبكر عبدالله ، عن صرف أكثر من 5 مليارات جنيه للتنمية بمحلية ودمدني خاصة مشروعات المياه.

وانطلقت أمس برئاسة محلية مدني الكبرى مبادرة (يلا نعمر)، بتشريف وزير البنى التحتية والمالية المكلفين.

من ناحيته أكد وزير المالية عاطف محمد إبراهيم علي ضرورة استنفار الجهد الشعبي والرسمي لتعود مدني لسيرتها الأولى، وقال إن المبادرة تستهدف إعادة تأهيل الطرق الداخلية ونقل النفايات وإصحاح البيئة وفتح مسارات الطرق وصيانة الشوارع وإشارات المرور في الأسواق والأحياء السكنية.