كرم الله يحذر من انتقال أحداث النيل الأزرق للقضارف

الخرطوم: السوداني

فتح القيادي الإسلامي البارز، والي القضارف الأسبق، كرم الله عباس الشيخ، النار على عدة جهات سياسية واجتماعية و إدارات أهلية.

وتوقع كرم الله حدوث مجاعة بالبلاد، بسبب السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتراجع الإنتاج، وعجز الدولة عن تمويل المزارعين، وتوفير الوقود والمدخلات اللازمة للزراعة.

وهاجم كرم الله حكومة ولاية القضارف، و دمغها بـ “العجز”، وقال إن حكومة الولاية عاجزة والمواطن يعيش في ضنك من العيش ويواجه غلاء الأسعار.

وطبقاً لـ(باج نيوز) شن عباس هجوما كاسحا على مايجري في الإدارات الأهلية والمكوكيات، متهمًا جهات _لم يسمها _ بـ “ممارسة البيع والشراء” بالمال داخل الإدارة الأهلية والمكوكيات، وقال كرم الله إن الذي حدث بالنيل الأزرق نتيجة لتلك الممارسات التي تمت في الإدارة الأهلية، وحذر من انتقالها إلى بقية الولايات ما سيؤدي لتفتيت وتمزيق البلاد، وذكر أن هناك جهات _ لم يفصح عنها _ تسعى لهذا المسعى بولاية القضارف.