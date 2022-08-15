التنمية الاجتماعية تناقش الأوضاع الإنسانية بالولايات

الخرطوم: السوداني

رأس وزير التنمية الاجتماعية، أحمد آدم بخيت، اجتماع لجنة الطوارئ الخاصة بالوزارة وذلك لمناقشة الأوضاع الإنسانية بالولايات المتأثرة بالأمطار والسيول .

وقال الوزير في تصريح صحفي إن الاجتماع تلقى تقريرًا عن المناطق المتاثرة بالامطار والسيول والفيضانات وحجم الاضرار، واستعرض مجمل التدخلات التي تمت من خلال ديوان الزكاة من غذاء وايواء.

وأعلن بخيت عن تسيير قافلة مساعدات عاجلة من الوزارة ووحداتها خلال اليومين القادمين لولاية نهر النيل باعتبارها من الولايات المنكوبة إلى جانب الترتيب لزيارة المناطق المتأثرة بكل الولايات .