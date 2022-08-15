استعدادا للبطولة العربية.. منتخب الناشئين يتدرب بملعب وادي النيل

كتب: أبو بكر الماحي

واصل منتخب الناشئين السوداني لكرة القدم، تدريباته اليومية الصباحية على ملعب وادي النيل في الخرطوم بري، وذلك عند الساعة السابعة من صباح اليوم الاثنين، تحت إشراف جهازه الفني بقيادة الكابتن محمد موسى المدير الفني للمنتخب وطاقمه المعاون.

في مستهل المران، قدم الجهاز الفني محاضرة عن خطة التمرين ومتطلبات التنفيذ، ومن ثم تم إجراء عدد من التدريبات البدنية تحت متابعة الدكتور عبد العظيم جابر اخصائي الأحمال، اشتملت على الجري حول الملعب، وبعض تمارين التحمل وتنمية المهارات بالكرة وبلا كرة مع استخدام العلامات والشواخص.

في وقت، أخضع الكابتن خالد درويش، حراس المرمى إلى تدريبات رشاقة وتوقع ردة الفعل.. وفي خاتمة المران أجريت تقسيمة تكتيكية وقف على تصحيح الأخطاء فيها الكابتن محمد موسى المدير الفني للمنتخب والكابتن محمد إبراهيم المدرب العام.

وتم الختام بمحاضرة تلخيص للحصة التدريبية ومتطلبات المرحلة القادمة التي ستغادر خلالها بعثة منتخب الناشئين إلى الجزائر من أجل المشاركة في البطولة العربية لمنتخبات U17 والتي وضعت القرعة فيها صقور الجديان بمجموعة الجزائر والإمارات وفلسطين.

وكان المنتخب قد خاض معسكراً خارجياً في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، أدى فيه ثلاث مباريات دولية أمام المنتخب السعودي مباراتين، ومباراة أمام المنتخب المصري. وحالياً ينخرط ناشئة صقور الجديان في معسكر مقفول بفندق أكاديمية تقانة كرة القدم في الخرطوم 2.