القوات المسلحة .. اليوم عيد ..68عامًا من السودنة

خلال ساعة قدمت القوات المسلحة في عيدها الثامن والستين عرضًا لأسلحتها الثقيلة والخفيفة، واستعراضًا للقوات، وعرضًا للطائرات من بينها ميج 29 ، بمدينة شندي .. وحيا رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان القوات وأكد أنها لن تخذل الشعب السوداني .

شندي :وجدان طلحة

تحديات كبيرة :

عبدالفتاح البرهان قال إن هذه الذكرى تمر والبلاد تعيش تجربة انتقال مخاطبة بتحديات كبيرة ، لا يمكن تجاوزها إلا بالوقوف صفًا واحدًا شعبًا وجيشًا لنتوافق ونتراضى ونقدم المصلحة الوطنية على مادونها لنقدم لأجيالنا القادمة وطنًا معافى ينعم بالأمن والاستقرار والتنمية.

مشيرًا إلىأن احتفال هذا العام تحت شعار (الوطن في حمانا وشعبنا حادي المسير)، لنؤكد لشعبنا أن قواته المسلحة ستظل وفيه له، تسير في ركابه وتنحاز إلى خياراته الوطنية تستجيب إلى تطلعاته المشروعة في نظام حكم ديمقراطي تحت ظل حكومة مدنية منتخبة يجمع عليها أهل السودان لتتفرغ القوات المسلحة لمواصلة دورها في تأمين البلاد وحراسة مكتسباتها الوطنية وتأمينها من كل متعدٍ ومتربص .

القوى السياسية:

وقال البرهان”نذكر القوى السياسية ان أوضاع بلادنا أصبحت لا تحتمل مزيدًا من التمزق والتشرذم والتناحرالسياسي ، ودعاها إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة ، وذلك بالتقدم في طريق التعاون والتوافق ،لأن الوقت يتسرب سريعًا من بين أيدينا ، وشعبنا طال انتظاره للحلول الناجعة لهذه الازمات ، والتي ظللنا نكرر أنها لن تأتي إلافي ظل حكومة يتفق عليها الجميع بدون إقصاء لأحد أو الذهاب للانتخابات .

أول ضابط:

مشيرًا إلىأن البلاد تحتفل بالعيد 68 لسودنة القوات المسلحة وذلك عندما تقلد الفريق أركان حرب أحمد محمد الجعلي قيادة الجيش السوداني في العام 1954م من آخر قائد انجليزي كأول ضابط سوداني يتقلد المنصب ، لافتًا إلىأن ذلك بمنزلة أول حدث باستقلال السودان واول خطوات السودان في طريق الحرية والانعتاق ، وكانت تلك ذكرى عيد للبلاد والقوات المسلحة التي ستظل تسير على خطى اسلافنا من القادة في تنظيم هذه المناسبة والاحتفال بها في كل عام في السودان وأصبح تقليدًا تتوارثه الأجيال في القوات المسلحة .

المبادرات الوطنية:

اشار البرهان الى المبادرات الوطنية التي ابتدرها أبناء السودان من أجل إيجاد صيغة توافقية تجمع أبناء وبنات السودان في رؤية وطنية نكمل بها جميعا فترة الانتقال ونسعى من خلالها لقيام انتخابات يفوض فيها الشعب السوداني من يحكمه .

وقال نرحب بالمبادرات الوطنية وندعو الجميع للالتفات الى شان الوطن ، مؤكدا ان القوات المسلحة لن تنحاز لأي طرف وانها ستنحاز لرغبة الشعب واضعة تحقيق اهداف ثورة ديسمبر نصب اعينها .

وقال ان القوات المسلحة لن تخذل مواطنيها ، وجدد العهد بتطويرها في كافة مجالات العمل العسكري ، مشيرا الى بذل اقصى الجهود للانتقال بهذه القوات الى مايمكنها من تنفيذ مهامها الوطنية في حماية ارض وشعب السودان .

ملامح الجيش:

قائد القوات البرية الفريق ركن عصام كرار ، قال ان الاحتفال ،يجسد شموخ وعزة القوات المسلحة التي ولدت من رحم الشعب السوداني الأبي وكان سجلها وتاريخها الناصع من سجل نضالات وتضحيات الامة السودانية منذ عهد الدويلات والممالك القديمة مرورا بالجهود الحديثة التي شكلت هوية وملامح الجيش العظيم .

منهج مختلف:

وقال كرار ، ان الجيش تحت راية وقيادة واحدة تستمد قوتها وشرعيتها من شعبها الأبي الذي يرفدها بالشباب لتظل عصية علي الاعداء والمتربصين ، مشيرا الى ان هذا الوصل امتد ل68عاما .

لافتا الى ان احتفال هذا العام جاء بنهج مختلف اختارته القيادة بعناية لربط التاريخ المجيد بالمكان الذي شهد اكبر تضحية جسدتها في الشجاعة والوفاء في معركة ابوطليح .

مشيرا الي الدعم الذي ظل يقدمة البرهان للقوات المسلحة ، بالإضافة الى جهود رئيس هيئة الاركان المشتركة ونائبه ودعمه المستمر لأنشطة القوات المسلحة بالبلاد .

اعضاء بالسيادي:

امس قبل شروق الشمس كان ميدان المولد بشندي مجهزا للاحتفال بعيد القوات المسلحة ، من اعضاء مجلس السيادة الذين حضروا الى الاحتفال مالك عقار، الطاهر حجر والهادي ادريس ، وبعد 5دقائق من حضورهم حضر نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو .

وعندما حضر رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ، الى مكان الاحتفال استقبله الحضور بالتهليل والتكبير ، ولوح بيمينه وبابتسامة حيا الحضور.

شارك في الاحتفال ، قادة القوات المسلحة والأجهزة الامنية والشرطية ومسؤولون حكوميون ، وقادة مجتمع مدني، وبعض ممثلي البعثات الدبلوماسية ، وغيرهم.