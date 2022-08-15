الإعلامية فاطمة الصادق: (بتاع مرور مريخابي ألغى تظليل عربتي.. لهذه الأسباب)!

الخرطوم: السوداني

أشعلت مديرة قناة البلد، الإعلامية فاطمة الصادق، الأسافير نهار اليوم، إذ كتبت منشوراً قالت فيه إنّ احد رجال المرور ألغي لها تصديق التظليل، متهمةً إياه في فحوى حديثها انه (مريخابي)، وهي (هلالية).

وكتبت فاطمة في منشورها على “فيسبوك”: (بتاع المرور قال لي تصديق تظليلك ده ملغي من الآن، لأنه أي تظليل في العربية من الخلف بتلغي التصديق، عليه حنفك التظليل وعليك غرامه وامشي تاني انشري خطابات مزوّرة قولي من كاس).

وأضافت: (اتاري المريخاب كتروا في البلد دي، هسه دي مصيبة شنو الوقعت فيها دي، يوم باين من صباحو).