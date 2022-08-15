وزير الداخلية في كوستي لمُعالجة قضايا الحدود مع دولة جنوب السُّودان

كوستي: السوداني

عقد وزير الداخلية المكلف، المدير العام لقوات الشرطة، الفريق أول شرطة، عنان حامد، اجتماعاً بلجنة أمن ولاية النيل الأبيض بمدينة كوستي، برئاسة عمر الخليفة عبد الله والي الولاية بحضور أعضاء لجنة الأمن بالولاية ومديري الإدارات العامة بالشرطة المُرافقين للوزير.

وقدم والي النيل الأبيض، تنويراً عن الأوضاع الأمنية بالولاية خاصّةً في الحدود مع دولة جنوب السودان والمشاكل الحدودية مع الولايات المجاورة، كما اشتمل التنوير على خُطة تأمين المُدن وتأمين الموسم الزراعي وخُطة جمع السلاح ومكافحة العربات غير المُقنّنة.

وفي تصريح (لسونا) عقب الاجتماع، أوضح وزير الداخلية المكلف المدير العام لقوات الشرطة أنّ زيارته للولاية تأتي ضمن زياراته للولايات للوقوف على أوضاع الشرطة، وقال إنّ ولاية النيل الأبيض من الولايات الآمنة والمستقرة والأكثر هدوءاً، وأضاف أن التقارير التي استمع إليها مُطابقة للواقع تماماً وأن الأجهزة الأمنية تعمل بتنسيقٍ تامٍ فيما بينها.

وأشار إلى أنّ هنالك بعض المسائل التي تحتاج إلى الدعم الاتحادي والوقوف مع الولاية، من بينها مسألة اللاجئين والحدود، ووعد الوزير بمُعالجة أمر اللاجئين مع مُعتمدية اللاجئين والحدود مع الإدارة العامة للحدود، وأعرب عن شكره للإدارات الأهلية وتفاعلهم مع الأجهزة التنفيذية، مما انعكس إيجاباً على سلامة الولاية والوضع الأمني.

من جهته، قال عمر الخليفة عبد الله والي ولاية النيل الأبيض المكلف، إن زيارة وزير الداخلية سيكون لها مردود إيجابي في تعزيز الوضع الأمني بالولاية، مشيراً إلى أن المنشآت الخاصّة بالشرطة التي سيتم افتتاحها ستكون إضافةً للبنيات التحتية بالولاية، وأضاف أن لجنة الأمن ركّزت على ضرورة مُعالجة قضايا الحدود مع دولة جنوب السودان والولايات المُجاورة حتى تصبح الحدود آمنة ومستقرة.