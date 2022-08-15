الأهلي مروي يُقرِّر إيقاف تبادل الإعارات مع المريخ وأبو حجل يُهاجم اللواء النقي والمكتب التنفيذي



الخرطوم: السوداني

في تصعيد جديد، أعلن نادي الأهلي مروي، إيقاف الإعارات وتبادل اللاعبين مع نادي المريخ، وذلك على خلفية الكواليس المُتعلِّقة بنقض الاتفاق الخاص بين الناديين بشأن إعارة المهاجم صديق كوه للأول.

وشن رئيس نادي الأهلي مروي عبد المنعم أبو حجل، هجوماً عنيفاً على المكتب التنفيذي لنادي المريخ والمدير العام للنادي اللواء (م) محمد آدم النقي.

وأكد أبو حجل في تصريح لـ(السوداني) أنّ علاقة ناديه مع المريخ لم تعد مثل السابق، مُعلناً إيقاف الإعارات وتبادل اللاعبين بين الناديين.

وأضاف بأنّ العلاقة مع المريخ أصبحت (مجرد ونسة)، وقال إنّ ناديه أبرم اتفاقَاً شفهياً وأخلاقياً مع المريخ كان من المُفترض أن يتم الإيفاء به، ولكن وبالرغم من التزام ناديه وإطلاق سراح اللاعب سيف مرفعين إلى المريخ إلا أن موقف الأخير كان مغائراً.

وأشار إلى أن الأهلي مروي أوفى بكلمته وقام بتسليم المريخ خطاب شطب اللاعب مرفعين تنفيذاً لاتفاق سابق، رغم أن اللاعب لم يكن مُطلق السراح ولكنه عاد وأكد أنه كان بيننا اتفاقٌ بأن يتم إطلاق سراحه متى ما احتاجه المريخ، ولذلك نفّذنا ذلك دون تردُّد، بينما وعلى الجانب الآخر لم يراعِ المريخ لكل ذلك وحدثت وقائع لا أجد تفسيراً لها بشأن تحويل وجهة اللاعب صديق كوه إلى نادي حي العرب بورتسودان.

وكشف أبو حجل عن اتفاقه مع المريخ ممثلاً في المكتب التنفيذي للنادي والمدير العام النقي بشأن إعارة اللاعب كوة للأهلي مروي، وقال: بالرغم من تلقّينا وعودات وكلمة واضحة من النقي، إلا أن كل ذلك لم يحدث.

وشدّد أبو حجل بأنه سجّل زيارات مُتعدِّدة للمكتب التنفيذي للمريخ، والتقى بمدير النادي النقي وتناقش معه وحصل بينهما التزام من الطرفين، وقال: بالنسبة لي كنت على قدر الكلمة ونفّذت هذا الاتفاق وأعطيت المريخ اللاعبين سيف مرفعين ورامي كرتكيلا بسعر لا يُقارن مع الصفقات الأخرى التي أبرمها النادي، بل أكاد أجزم بأنني تخلّيت عن الثنائي بما يُعادل سعر لاعب واحد تعاقد معه المريخ في فترة الانتقالات الحالية.

ووصف رئيس نادي الأهلي مروي بأنه وبالرغم من كل ذلك، إلا أن المريخ ممثلاً في مدير النادي النقي والمكتب التنفيذي تعامل معهم بطريقة غير جيدة ولا يجد لها تفسيراً، وشدد بأنه لم يعد راغباً في الحديث مع مسؤولي النادي سواء النقي أو غيره بالمكتب التنفيذي، وتساءل مَن الذي يُدير المريخ حالياً؟

وأوضح أبو حجل في ختام تصريحاته بأنه لم يتلق اعتذاراً من مسؤولي المريخ عن ما حدث مع ناديه حتى اللحظة، ولذلك اتخذ قراراً واضحاً بإغلاق باب تبادل الصفقات والإعارات بين الناديين.