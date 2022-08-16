ولي العهد السعودي يشارك في مراسم غسل الكعبة المشرفة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين

مكة المكرمة: متابعات

شارك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مراسم غسل الكعبة المشرفة، اليوم، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتعمل المملكة العربية السعودية على غسل الكعبة المشرفة، بشكل سنوي، وتبدأ مراسم غسل الكعبة المشرفة في المسجد الحرام من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية، فقد رافق وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى المسجد الحرام، كما استقبل الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ولي العهد عند وصوله إلى المسجد الحرام للمشاركة في غسل الكعبة المشرفة.

وطاف الأمير محمد بن سلمان، بالبيت العتيق وأدى ركعتي الطواف، ثم توجه إلى داخل الكعبة المشرفة، حيث تشرف بغسلها، ثم أدى ركعتي السنة.