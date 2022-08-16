الثروة الحيوانية تبحث مع الفاو خطة لقاح القطيع

الخرطوم: السوداني

التقي وزير الثروة الحيوانية والسمكية ، حافظ إبراهيم عبد النبي، بممثل منظمة الاغذية والزراعة العالمية “الفاو” بالسودان بابا غانا أحمدو.

وقال الوزير إن اللقاء تناول التعاون مع المنظمة في أنشطة وخطط الوزارة في مجال مكافحة الأمراض، مشيدًا بالمنظمة لتقديمها فاكسينات ولقاحات بحجم كبير ساعد في صحة القطيع القومي.

وأضاف أن اللقاء تناول نشاطات الفاو بالسودان وخطتها للعام 2020 – 2023 والتي يتم فيها 15 مليونًا و500 ألف جرعة لقاح لمحاربة الأمراض العابرة للحدود للحد من انتشارها مثل مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع