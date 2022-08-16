إفادات جديدة لشاهد دفاع في محكمة الشهيد محجوب

الخرطوم: السوداني

واصلت محكمة الشهيد محجوب التاج ، طالب كلية الطب بجامعة الرازي، جلستها أمس برئاسة القاضي زهير بابكر عبدالرازق .

واستمعت المحكمة في جلستها أمس إلى ثلاثة من شهود الدفاع ليرتفع عدد شهود الدفاع إلى (17) شاهدًا فيما ستستمع المحكمة إلى بقية الشهود في جلسة يوم الإثنين القادم.

وإستبعد النقيب شرطة عبدالمولى أحمد فضل التابع لشرطة النجدة والعمليات ، أمام المحكمة أي تنسيق بين شرطة مكافحة الشغب التي يتبع لها وقوات هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن.

وأوضح في إفادته أنه تحرك بقوته من قطاع سوبا إلى الجامعتين الوطنية والرازي فيما كانت هنالك قوة من العمليات التابعة للأمن والمخابرات ولكن لا تنسيق بين القوتين رغم أن المهمة مشتركة، مضيفًا أن قواته لم تدخل جامعة الرازي بل تم تمشيط المنطقة عند الساعة الرابعة من مساء يوم الحادث وكان الوضع هادئًا.