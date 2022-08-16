انسياب حركة الصادرات والواردات مع مصر بعد توقف لأسبوعين

الخرطوم: السوداني

أعلن مدير الحجر الزراعي بحظائر أرقين وأشكيت الجمركية، المهندس الزراعي علي فضل محمد عن انسياب حركة الصادر والوارد وانطلاق الإجراءات الجمركية .

ويعتبر المعبر أحد المنافذ البرية الحدودية لحركة التجارة والاقتصاد مع مصر.

وذلك بعد رفع الإضراب الذي استمر لأسبوعين بعد أن تحققت مطالب العاملين بالوزارة وتقديرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتجار والموردين.

وبحسب وكالة السودان للانباء كان عدد من العاملين بوزارة الزراعة الاتحادية وإداراتها المختلفة قد دخلوا في إضراب شمل كل ولايات البلاد مما تسبب في توقف حركة الصادر والوارد في البلاد وتكدس الشاحنات والمبردات بالمخازن الجمركية لأكثر من أسبوعين.