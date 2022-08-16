لجنة المعلمين تلوح بتصعيد مفتوح

الخرطوم: السوداني

تعتزم لجنة المعلمين السودانيين، إعلان التصعيد المفتوح، باستخدام كلّ الوسائل السلمية لردع التغوّل على قطاع التعليم، ردًا على خطوة تعيين لجان تسيير في الولايات المختلفة باستخدام نفس المواصفات السابقة.

وقالت اللجنة في تعميم صحفي :”نعلن التصعيد المفتوح مستخدمين كلّ الوسائل السلمية لردع هذا التغول، الذي يقوم به الانقلابيون وخاصة (حميدتي) ، عبر جسمه الهلامي”.

وأوضحت اللجنة أنّها ستقوم بإعلان جدول تصعيدي يشتمل على مواكب ووقفات ومذكرات وشكاوى، حتى إيقاف ما وصفته بالعبث.